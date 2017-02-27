В Туринске уволены сотрудники школы за завышение цен на продукты

По результатам проверки прокуратуры Туринского района уволены заместитель директора МАОУ «Благовещенская средняя общеобразовательная школа» по дошкольному отделению и завхоз за завышение цен на продукты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Основанием для организации надзорных мероприятий послужили обращения родителей воспитанников дошкольного отдела о нарушениях в школе. В целях проверки прокуроры проанализировали ряд договоров на поставку продуктов питания.

- Установлено, что МАОУ «Благовещенская средняя общеобразовательная школа» приобретает продукты питания у Благовещенского потребительского общества. За 1 кг. кураги в спецификации продуктов указана сумма в размере 500 руб., тогда как реальная цена закупки составляла 156 руб. за 1 кг. Аналогичные недостоверные сведения о реальной стоимости товара указаны в отношении иных продуктов: яблоки, бананы, капуста, чернослив, яйцо, мука, зеленый горошек, - рассказали о результатах проверки в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным прокуратуры Туринского района, сотрудники дошкольного отдела при заключении договоров поставки умышленно завысили реальную стоимость продуктов питания, внеся недостоверные сведения о цене товара в спецификацию. Полученную разницу они использовали по своему усмотрению.

По результатам проверки директору ОУ объявлен выговор, заместитель директора школы по дошкольному отделению и завхоз уволены на основании п. 7 ст. 81 Трудового кодекса РФ (в связи с совершением действий, которые привели к утрате доверия к работнику со стороны работодателя).