В Екатеринбурге из-за пожара в девятиэтажке на Онежской эвакуировали около 30 человек

В Екатеринбурге вчера, 26 февраля, вечером загорелось имущество в квартире девятиэтажного дома на улице Онежская. И-за сильного задымления из подъезда были эвакуированы около 30 человек, в том числе 8 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Пожарные обнаружили, что в квартире на четвёртом этаже горел компьютер и стол.

- Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на Онежской поступило в 21:30. На площади десяти квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвёртом этаже. На борьбу с пожаром выезжали семь человек личного состава и три единицы техники. В 23:02 огонь был полностью потушен, никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.