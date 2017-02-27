Дорогой автомобиль горел минувшей ночью в Берёзовском

Сюжет Поджигатели

Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Берёзовском минувшей ночью горел дорогой автомобиль. На площади двух квадратных метров повреждён моторный отсек машины Toyota Prius, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании автомобиля в Берёзовском на улице Театральная поступило ночью в 2:35. На тушение пожара выезжали три огнеборца на одной спецмашине. В 2:46 открытое горение было ликвидировано, в 3:18 пожар потушен, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, вчера, 26 февраля, также около трёх часов ночи на Среднем Урале один за другим загорелись два автомобиля. В Карпинске на площади двух квадратных метров повреждён моторный отсек машины ВАЗ-21150, в Нижнем Тагиле на площади двух квадратных метров испорчены салон и моторный отсек Mitsubishi.