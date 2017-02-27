Областная газета
Общество 27 февраля 2017, 09:42

Дорогой автомобиль горел минувшей ночью в Берёзовском

Сюжет

Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Берёзовском минувшей ночью горел дорогой автомобиль. На площади двух квадратных метров повреждён моторный отсек машины Toyota Prius, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. 

- Сообщение о возгорании автомобиля в Берёзовском на улице Театральная поступило ночью в 2:35. На тушение пожара выезжали три огнеборца на одной спецмашине. В 2:46 открытое горение было ликвидировано, в 3:18 пожар потушен, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Напомним, вчера, 26 февраля, также около трёх часов ночи на Среднем Урале один за другим загорелись два автомобиля. В Карпинске на площади двух квадратных метров повреждён моторный отсек машины ВАЗ-21150, в Нижнем Тагиле на площади двух квадратных метров испорчены салон и моторный отсек Mitsubishi. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

К Дню защитника Отечества

К Дню защитника Отечества

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерская доставка по Светогорску дешевая - ссылка на описание.

Пешие курьеры по Москве: выбирай нас!

Услуги курьера в районе метро Баррикадная: читать подробнее на YouDo.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 февраля)

Главный корпус УИИ (ныне – главный корпус УрФУ). Неизвестный фотограф.
Этот день в истории Свердловской области - 27 февраля