В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии "Оскар"

В США в эти минуты проходит традиционная ежегодная церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар".

Приз за лучшую мужскую роль второго плана получил Махершалла Али ("Лунный свет").

В номинации за лучший грим ожидаемую победу одержал фильм "Отряд самоубийц".

Лучший дизайн костюмов оказался у нового фильма по вселенной Джоан Роулинг "Фантастические твари и где они обитают".

Лучший документальный фильм - "О. Джей. Сделано в Америке".

Победитель в номинации "Лучший монтаж звука" - "Прибытие".

"Лучшее сведение звука" у фильма "По соображениям совести".

Приз за лучшую женскую роль второго плана получает Вайола Дэвис из «Оград».

Лучшим фильмом на иностранном языке был признан "Коммивояжер", режиссёр которого на церемонию не явился.

Среди мультфильмов лучшими стали "Песочник" (короткометражный) и "Зверополис" (полнометражный).

Приз за лучший дизайн получил фильм «Ла-ла ленд».

Лучшие визуальные эффекты оказались в фильме "Книга джунглей".

В номинации лучший монтаж победу одержал фильм "По соображениям совести".

Среди короткометражных фильмов лучшими стали "Белые каски" (документальный) и "Пой" (игровой).

Лучшим оператором был признан Линус Сандгрен ("Ла-ла ленд").

Лучшей композицией стала завораживающая песня City of Stars из "Ла-ла ленда".

Лучшим режиссёром был признан Дэмьен Шазелл ("Ла-ла ленд").

Впереди остались главные номинации - "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль".