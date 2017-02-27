В прошлом году Роспотребнадзором принято на 16% больше обращений свердловчан

Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в 2016 году было получено 18842 обращения граждан, что больше, чем в предыдущем году на 16%. Наибольшее количество поступивших обращений касалось нарушений прав потребителей - 10631 обращение, что составляет 56,4% от общего количества заявлений, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Так, среди заявлений относительно прав потребителей, о нарушениях в сфере розничной торговли поступило 3476 обращений (32,7%, в 2015 году – 33,9%), о нарушениях при оказании жилищно-коммунальных услуг – 2052 (19,3%, в 2015 – 20,2%), о нарушениях прав потребителей на финансовом рынке – 1465 (13,8%, в 2015 – 15,4%) и прочих нарушениях прав потребителей – 34,2%.

В области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поступило 8211 обращений, это 43,6% от общего количества поданных заявлений (в 2015 году - 6576), из них об условиях проживания в жилых помещениях – 41,3%, о питьевой воде – 11,2%, об условиях воспитания и обучения – 6,8%, об организации питания населения – 6,7% и другие обращения в той же области.

- По 10717 обращениям Роспотребнадзором даны разъяснения, 4185 обращений направлены в подведомственные учреждения, по 3339 обращениям проведены проверки и административные расследования. Информация о нарушениях, изложенная в 73,2% обращений, по которым были проведены надзорные мероприятия, подтвердилась. По всем выявленным фактам несоблюдения законодательства Управлением Роспотребнадзора приняты меры, - сообщили в ведомстве.

Добавим, что при Роспотребнадзоре действуют консультационные пункты, которые осуществляют личный приём граждан в 34 муниципальных образованиях Свердловской области, с адресами консультационных пунктов можно ознакомиться на официальных сайтах www.66.rospotrebnadzor.ru,www.fbuz66.ru.