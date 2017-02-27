У "Ла-ла ленда" забрали "Оскар": во время церемонии вручения премии произошла ошибка, лучший фильм - "Лунный свет"

В США завершилась традиционная ежегодная церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар". Во время торжественной церемонии произошла невероятная ошибка - статуэтку вручили не тому фильму!

Сначала было объявлено, что лучшим фильмов стал "Ла-да ленд". Изначально было объявлено, что награда уходит фильму "Ла-ла ленд", однако затем приз вручили "Лунному свету". Как оказалось, Уоррену Битти, который вручал награду, дали уже использованный конверт с именем Эммы Стоун, получившей "Оскар" за лучшую женскую роль.

Лучшим фильмом 2016 года был признан "Лунный свет".

В итоге шесть «Оскаров» у «Ла-Ла Ленда» (включая лучшую женскую роль и режиссуру), два — у «Манчестера у моря» (адаптированный сценарий и главная мужская роль), два «технических» — у «По соображениям совести». Но триумфатором стал «Лунный свет», взявший главную статуэтку — как «Лучший фильм». Всего у картины Барри Дженкинса три премии.