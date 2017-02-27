Почтовая карточка с панорамами Екатеринбурга выйдет в обращение в честь "Уральской ночи музыки"

В июне 2017 года в обращение выйдут почтовые карточки с панорамами Екатеринбурга в честь предстоящей "Уральской ночи музыки". Тираж составит 3 тыс. экземпляров, сообщила руководитель направления по корпоративным коммуникациям свердловского филиала Почты России Анна Первушина.

Почтовая карточка с литерой "В" по специальному заказу Почты России поступит во все отделения почтовой связи. На ней будут изображены панорамы Екатеринбурга и символика музыкального фестиваля. Стоимость карточки составит 26 рублей. Дополнительно к ней будет изготовлен штемпель специального гашения.

- Почтовая карточка расскажет всему миру о том, что Екатеринбург – самый музыкальный город, а так же станет дополнительным поводом пригласить на "Уральскую ночь музыки" гостей из других регионов России и стран зарубежья, - отметил директор фестиваля Евгений Горенбург.

Уральцы смогут приобрести карточку и погасить её спецштемпелем в день проведения международного фестиваля на Главпочтамте Екатеринбурга.

Добавим, "Уральская ночь музыки" пройдёт в Екатеринбурге в третий раз. В этом году проведение международного музыкального фестиваля запланировано на 23 июня. Отметим, в 2016 году порядка тысячи музыкантов выступили на 76 площадках уральской столицы, в рамках фестиваля были представлены все музыкальные стили и направления.