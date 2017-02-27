Средний Урал стал пилотным регионом по работе с одарённой молодёжью в системе «Сириуса»

Средний Урал стал пилотным регионом России по работе с одарённой молодёжью в рамках сотрудничества с образовательным центром «Сириус». Об этом шла речь на заседании круглого стола, которое провели в Сочи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Как сообщает областной департамент информполитики, в ближайшее время специальная рабочая группа на Среднем Урале сформирует дорожную карту реализации этого проекта. В частности, начнётся создание единого информационного банка данных о талантливых детях по четырём направлениям: наука, спорт, искусство и народные промыслы.

— Сегодня Свердловской области есть, что предложить в плане поддержки талантливой молодёжи, — подчеркнул глава региона.

По его мнению, взаимодействие с «Сириусом» позволит придать этой работе более системный характер.