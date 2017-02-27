Евгений Куйвашев принимает участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи — 2017»

Делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым прибыла в Краснодарский край, где сегодня открывается Российский инвестиционный форум «Сочи — 2017». Напомним, это мероприятие будет проходить 27 и 28 февраля.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, Евгений Куйвашев планирует принять участие в главном пленарном заседании «Инвестиции в российские регионы: приоритеты региональной политики». Его откроет российский премьер Дмитрий Медведев. 28 февраля председатель правительства России проведёт традиционную встречу с руководителями субъектов РФ, в которой примет участие глава нашего региона.

Кроме того, запланирована встреча губернатора с представителями Российского фонда прямых инвестиций. На полях форума состоится подписание ряда соглашений по развитию экономики Свердловской области.