На Масленице Екатеринбург отметился самым многонациональным праздником

Во время Масленицы в России установили несколько рекордов: в столице выпекли рекордное число блинов, в Ярославле изготовили самый большой блинный пирог, а в Екатеринбурге отметили самую многонациональную масленицу и испекли блины по рецептам разных народов.

Фото: Анна Коснырева.

В честь Масленицы в Москве пошли на рекорд - выпекли 12500 блинчиков, сообщили в эфире Первого канала. Для теста потребовалось 1600 кг муки, блины пекли 16 поваров на протяжении 8 часов под контролем международных наблюдателей. Это самое массовое выпекание блинов в истории человечества и, конечно же, самое массовое угощение блинами гостей пиршества.

В тот же день ярославцы установили рекорд России: испекли самый большой блинный пирог, передаёт «РГ». Блинный рекорд устанавливали повара общепита города. Из блинов они сложили кольцо диаметром пять метров, толщиной больше 20 см и шириной 80 см. Слои конструкции промазывались яблочным джемом. Пирог, названный "Золотое кольцо", сложился примерно из 30 тысяч блинов.

- Мы взвешивали пирог по частям и получили итог: 1792 килограмма. Рекорд официально зафиксирован, - рассказал редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В Екатеринбурге также была особенная Масленичная неделя. По мнению специалистов, самая многонациональная Масленица прошла в столице Урала. В парке "Таганская слобода" 26 февраля представители пятнадцати национальностей отметили приход весны. Участие приняли представители не только русской, но и украинской, чувашской, марийской, немецкой, сирийской, белорусской, коми-зырянской и других диаспор области, об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

С Масленицей уральцев поздравил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев и подчеркнул необходимость проведения межнациональных мероприятий.

На большом фестивале блинов по рецептам разных народов в меню оказались русские, украинские, белорусские, чувашские, марийские, немецкие, сирийские, узбекские и таджикские блины. На традиционных масленичных гуляниях состязались в мастерстве богатыри, силачи продемонстрировали кулачные бои, выступили гармонисты и плясуны.

- В этом году на "Широкую Масленицу" пришли почти десять тысяч человек. Важным для нас стало то, что это межнациональное мероприятие привлекло множество детей всех национальностей, поскольку мы немало времени уделяем воспитанию молодёжи, – отметил председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев.

Масленичные гулянья свердловчан. Фото: Павел Ворожцов.