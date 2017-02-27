Областная газета
Общество 27 февраля 2017, 12:07

За праздники на Среднем Урале в 20 ДТП погибли четыре человека

За минувшие выходные и праздничные дни на Среднем Урале зарегистрировано 20 ДТП, в которых погибли 4 человека, ещё 33 получили травмы. Три серьёзных происшествия произошли вчера, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

За праздники выявлено 244 факта управления ТС водителями в нетрезвом состоянии, составлен 31 материал за пьяную езду, предусматривающий уголовную ответственность. Госавтоинспекторы задержали 36 человек, находящихся за рулём и лишённых прав, и 162 водителя, никогда не получавших водительское удостоверение. 153 нарушителя были привлечены к административной ответственности за выезд на встречную полосу.

- Вчера утром на 144 километре автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов водитель KIA Rio допустил занос и столкновение со встречным автомобилем Hyundai Accent. В результате ДТП погибла пассажирка KIA Rio, остальные участники происшествия были госпитализированы с травмами. Уже днём на 62 километре трассы Ивдель - граница ХМАО столкнулись две машины, погибла пассажирка Mitsubishi, оба водителя были доставлены с травмами в больницу, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

По информации Госавтоиспекции, вчера вечером на автодороге Камышлов–Ирбит-Туринск-Тавда произошло ещё одно лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с двумя встречными машинами. В результате ДТП погибла водитель ВАЗ-21140, не справившаяся с управлением и допустившая выезд на полосу встречного движения. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

К Дню защитника Отечества

К Дню защитника Отечества

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Курьерские услуги Парнас - подробности...

Аренда автобуса для школьников в Санкт - Петербурге: смотрите на YouDo.

Услуги курьерской доставки Площадь Александра, полное описание по ссылке.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (27 февраля)

Главный корпус УИИ (ныне – главный корпус УрФУ). Неизвестный фотограф.
Этот день в истории Свердловской области - 27 февраля