За праздники на Среднем Урале в 20 ДТП погибли четыре человека

За минувшие выходные и праздничные дни на Среднем Урале зарегистрировано 20 ДТП, в которых погибли 4 человека, ещё 33 получили травмы. Три серьёзных происшествия произошли вчера, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

За праздники выявлено 244 факта управления ТС водителями в нетрезвом состоянии, составлен 31 материал за пьяную езду, предусматривающий уголовную ответственность. Госавтоинспекторы задержали 36 человек, находящихся за рулём и лишённых прав, и 162 водителя, никогда не получавших водительское удостоверение. 153 нарушителя были привлечены к административной ответственности за выезд на встречную полосу.

- Вчера утром на 144 километре автодороги Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов водитель KIA Rio допустил занос и столкновение со встречным автомобилем Hyundai Accent. В результате ДТП погибла пассажирка KIA Rio, остальные участники происшествия были госпитализированы с травмами. Уже днём на 62 километре трассы Ивдель - граница ХМАО столкнулись две машины, погибла пассажирка Mitsubishi, оба водителя были доставлены с травмами в больницу, - рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

По информации Госавтоиспекции, вчера вечером на автодороге Камышлов–Ирбит-Туринск-Тавда произошло ещё одно лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-21140 с двумя встречными машинами. В результате ДТП погибла водитель ВАЗ-21140, не справившаяся с управлением и допустившая выезд на полосу встречного движения.