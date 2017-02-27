Областная газета
Политика 27 февраля 2017, 12:19

Владимир Путин посетит Казахстан, Таджикистан и Киргизию

Президент России Владимир Путин в течение ближайших двух дней посетит Казахстан, Таджикистан и Киргизию. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

Как сообщает РИА Новости, неформальная часть этой поездки уже началась: минувшее воскресенье Владимир Путин провёл с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, катаясь на гонолыжном курорте недалеко от Алма-Аты.

Планируется, что сегодня состоится официальная встреча лидеров двух стран в Алма-Ате, после которой Владимир Путин отправится в Таджикистан и Киргизию.

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