Владимир Путин посетит Казахстан, Таджикистан и Киргизию

Президент России Владимир Путин в течение ближайших двух дней посетит Казахстан, Таджикистан и Киргизию. Об этом информирует официальный сайт Кремля.

Как сообщает РИА Новости, неформальная часть этой поездки уже началась: минувшее воскресенье Владимир Путин провёл с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, катаясь на гонолыжном курорте недалеко от Алма-Аты.

Планируется, что сегодня состоится официальная встреча лидеров двух стран в Алма-Ате, после которой Владимир Путин отправится в Таджикистан и Киргизию.