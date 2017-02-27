Гознак начинает изготовление «долговечных» банкнот

Гознак приступает к изготовлению «долговечных» денежных купюр. Об этом сообщил гендиректор Гознака Аркадий Ткачук в интервью «Российской газете».

По его словам, речь идёт о переходе на специальную обработку бумаги, на которой печатаются банкноты. Впервые такой эксперимент будет сделан при изготовлении новой купюры номиналом «200 рублей».

Как рассказал Аркадий Ткачук, Россия пока не намерена следовать примеру некоторых стран мира, где деньги изговаливают из пластика. Дело в том, что этот материал плохо впитывает краску, что понижает уровень защиты купюр.