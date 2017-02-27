В Новоуральске выявили опасный маникюрный салон

В Новоуральске судебными приставами приостановлена деятельность маникюрного салона из-за грубых нарушений санитарных норм. Об опасном маникюре сообщили в УФССП по Свердловской области.

Сотрудники этого ведомства организовали административное расследование после обращения клиентки салона. Специалист отдела Межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства выявил нарушение действующих санитарных правил.

- У сотрудниц маникюрного кабинета не было предварительного и периодического медицинского осмотра. На рабочем месте нет личных медицинских книжек, персонал не проходит вакцинацию. Хозяйка салона не позаботилась о специальном месте для дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации инструментов. Рабочие растворы готовятся рядом с раковиной, которая предназначена для мытья рук персонала. Однако в самом кабинете маникюра и педикюра раковина для мытья рук отсутствует. Уборочный инвентарь не маркируется, графика генеральных уборок и вовсе нет. Стирка рабочей одежды допускается в домашних условиях, несмотря на требование производить стирку централизованно, - сообщили результаты проверки в УФССП по Свердловской области.

Одним словом, в салоне не проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, направленные на профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Судебные приставы Новоуральского отдела приостановили деятельность кабинета маникюра и педикюра на 90 суток.

Фото: salon-marsel.kiev.ua