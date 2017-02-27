Двое мужчин погибли под поездом на Среднем Урале за минувшие выходные

За минувшие выходные на участках Свердловской железной дороги под поезд попали двое мужчин. По фактам смерти следственными органами Уральского СУ на транспорте СКР проводятся доследственные проверки.

Первое происшествие произошло 22 февраля около 22:00 на железнодорожной станции "Кез" Пермского отделения Свердловской железной дороги.

- 22-летний мужчина находился в габарите движения поезда и на подаваемые сигналы локомотивной бригады не реагировал. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако ввиду близкого расстояния наезда избежать не удалось. Мужчина погиб на месте происшествия, тело погибшего направлено в экспертное учреждение для проведения медицинского исследования и установления причин смерти, - рассказали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Другое происшествие случилось 23 февраля около 12:00 на 1768 километре перегона станций "Первоуральск – Подволошная". Поездом был смертельно травмирован 24-летний мужчина, самостоятельно прыгнувший под приближающийся маневровый локомотив.

По обоим фактам следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего, устанавливают и опрашивают родственников и очевидцев случившегося, проведены опросы членов локомотивных бригад.

Следователи напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на объектах повышенной опасности, переходить через железнодорожные пути можно только в специально отведённых для этого местах. В соответствии с п. 5 ст. 11.1 КоАП РФ проход по железнодорожным путям в неустановленных местах относится к действиям, угрожающим безопасности движения на железнодорожном транспорте, и является административным проступком, влекущим наказание в виде штрафа либо предупреждения.