75 ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны в 2017 году отпразднуют новоселье

75 ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны в нынешнем году смогут улучшить свои жилищные условия за счёт единовременных денежных выплат. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

В 2017 году на обеспечение жильём ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны федеральный бюджет выделит для Свердловской области почти 120 млн рублей. Предполагается, что такие выплаты получат жители Екатеринбурга, Алапаевска, Нижнего Тагила, Михайловска, Тугулымского, Артинского и Арамильского городских округов, Байкаловского муниципального района и других территорий Среднего Урала.