В получении взятки обвинён бывший чиновник Уральского управления Ростехнадзора

Сегодня, 27 февраля, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал бывшего начальника отдела Уральского управления Ростехнадзора виновным в получении взятки на сумму 250 тыс. руб. Подсудимый заплатит штраф в размере 1 млн руб., сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

- Следствием и судом установлено, что вечером 30 июня 2016 года обвиняемый, находясь в машине на парковке у ТРЦ по улице Металлургов в Екатеринбурге, получил взятку в размере 250 тыс. руб. от представителя юридического лица за непривлечение данного юрлица к административной ответственности. Конверт с деньгами подсудимый положил в карман и вышел из ТС, после чего был задержан сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области, проводивших оперативное мероприятие по изобличению получателя взятки, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следователей, у задержанного был обнаружен блокнот с записью о том, что 30 июня он взял в долг 250 тыс. руб. Данная попытка отвести от себя подозрения во взяточничестве не дала результата, на который рассчитывал обвиняемый.

Бывший начальник межрегионального отдела Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие в крупном размере"). Приговор суда в законную силу не вступил.