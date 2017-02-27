Объявлен открытый конкурс на разработку сувениров для Екатеринбурга

Горожанам предлагают задуматься о том, какой сувенир можно взять из современного Екатеринбурга и приглашают поучаствовать в конкурсе рекламно-сувенирной продукции «Наш Екатеринбург», рассказали в мэрии.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал соответствующее постановление. Этот конкурс на разработку сувениров и другой атрибутики предназначен для популяризации достопримечательностей и истории столицы Урала.

Организаторы определили следующие номинации: «Образы Екатеринбурга» (исторические, географические и культурные достопримечательности), «Экологический сувенир, представляющий уникальность и богатство среднего Урала в рамках года экологии в России» и «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года в Екатеринбурге» (с использованием официальной символики).

Заявки на участие принимаются до 31 мая по адресу: 620014, Екатеринбург, улица 8 Марта, 21 (телефон 287-48-95). О результатах представители конкурсной комиссии сообщат к 15 июня. Победители получат дипломы лауреатов и денежные премии в размере 30 тысяч рублей, а также шанс, что их разработки будут приняты в производство.

Организатором конкурса выступает МКУ «Столица Урала».

Отметим, что впервые в Екатеринбурге 7 - 8 апреля в рамках Международного туристского форума «Большой Урал - 2017» пройдут финальные мероприятия Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» 2017 года.

Фото: st.brandart.ru