В Екатеринбурге водитель грузовика высыпал у дороги 47 тонн песка

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции проверили пассажирские и грузовые перевозки. В ходе весового контроля для грузовых автомобилей один из водителей высыпал содержимое кузова около дороги, рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В период с 23 по 26 февраля сотрудники Госавтоинспекции провели 92 проверки городских и междугородних маршрутов движения пассажирских автобусов на соблюдение перевозчиками законодательства в области безопасности дорожного движения. В ходе проверок к административной ответственности были привлечены 143 водителя, которые не прошли вовремя техосмотр, не используют ремни безопасности, не следуют сигналам светофора, а также не предоставляют преимущества в движении пешеходам, используют телефон за рулём, выявлены факты высадки пассажиров вне остановки и другие нарушения. К административной ответственности также привлечены 10 должностных лиц предприятий за выпуск на линию транспортных средств с технической неисправностью.

Отдельное внимание - грузовым перевозкам. Так, 25 февраля специалисты на 9-м км Екатеринбургской кольцевой автодороги развернули пункт взвешивания грузового транспорта. В ходе надзорного рейда один из водителей грузовых автомобилей, чтобы избежать эвакуации авто на штрафстоянку, высыпал 47 тонн песка около дороги. Тем не менее из-за нарушения на водителя были составлены административные материалы за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, а вдобавок - за умышленное создание помех в дорожном движении. В этот же день судья Октябрьского районного суда города Екатеринбурга приговорил 34-летнего водителя к административному аресту на 10 дней. Всего за время этого рейда сотрудниками ГИБДД составили 6 административных материалов за превышение допустимой массы перевозки груза и за нарушение правил перевозки груза.

Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области