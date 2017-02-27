Полицейские выяснили имена виновников взрыва и стрельбы на Уралмаше

Сыщики уголовного розыска отдела полиции № 15 УМВД по Екатеринбургу выяснили, кто устроил взрыв и стрельбу на улице Стахановской. Напомним, в результате этого инцидента, произошедшего 24 февраля, ранение получил один человек.

Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, признательные показания по поводу взрыва ручной противопехотной гранаты РГД-5 дал 35-летний екатеринбуржец по имени Александр, более известный в определённых кругах под произвищем Король. В прошлом он был неоднократно судим за кражи, угоны, преступления, связанные с наркоторговлей.

Кроме того, полицейские установили личность предполагаемого стрелка из травматического оружия.

— Это некто Антон Янцев 1986 года рождения по прозвищу Ян, ранее также привлекавшийся к уголовной ответственности житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Его объявили в розыск, — рассказал Валерий Горелых.