Свердловскую программу «1000 лифтов» презентуют на Российском инвестиционном форуме

Разработанная по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева программа «1000 лифтов» признана одной из лучших российских практик в сфере ЖКХ и будет представлена на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ключевая тема этого форума - развитие российских территорий. Проект Среднего Урала презентует Агентство стратегических инициатив (АСИ) в программе «ЖКХ и городская среда» по направлению «капитальный ремонт».

Уральский проект и другие Агентство представит в мультимедийном «Магазине верных решений», где с помощью специальной интерактивной панели посетители смогут подробно узнать о каждой из программ и её практическом применении.

В департаменте информполитики напомнили, что свердловская программа «1000 лифтов» – первый и самый масштабный проект по обновлению лифтового хозяйства с участием привлеченных инвестиционных средств (более 2 млрд рублей) в России, который уже изучается многими регионами страны. В рамках программы к маю 2017 года в многоэтажных домах Среднего Урала планируется обновить 1156 подъёмных механизмов.

Фото: Алексей Кунилов.