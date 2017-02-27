Лесной, Заречный и Новоуральск дополнительно получат от Росатома 4,3 миллиарда рублей

В Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель гендиректора ГК «Росатом» Сергей Новиков подписал протокол о реализации в 2017 году мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве по развитию Лесного, Заречного и Новоуральска.

Как сообщает областной департамент информполитики, согласно этому документу областной бюджет дополнительно получит от Росатома 4,3 млрд рублей налоговых отчислений. Эти средства пойдут на развитие Лесного, Заречного и Новоуральска.

— Практику подписания соглашения с Росатомом мы внедрили несколько лет назад. Согласно протоколам, которые подписываются ежегодно, госкорпорация выделяет средства на обустройство и улучшение социальной инфраструктуры городов, где присутствуют их предприятия, — сказал глава региона.

Фото: областной департамент информполитики