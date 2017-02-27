Областная газета
Общество 27 февраля 2017, 18:02

В Екатеринбурге медики эвакуировали из больницы 80 пациентов

В Екатеринбурге медработники оперативно среагировали на задымление помещения ГКБ №1 (ул. Декабристов,15б) и провели эвакуацию более 80 пациентов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- В Городской центральной городской клинической больнице №1 на 7-ом техническом этаже произошло короткое замыкание электрощита, без горения, но в результате произошла натяжка дыма на 6-ой этаж. Персонал больницы оперативно до приезда пожарных организовал эвакуацию пациентов из терапевтического отделения 6-го этажа. 74 пациента и 8 лежачих больных были эвакуированы работниками больницы в безопасное место, также эвакуировались 8 человек персонала, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Прибывшие пожарные провели проверку помещений и организовали их проветривание. Пострадавших в этом происшествии нет. Причины случившегося выясняют пожарные дознаватели.  

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