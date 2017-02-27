В Музее истории Екатеринбурга началась акция «Счастливый билет»

В Музее истории Екатеринбурга установили почтовый ящик, в котором собирают «Счастливые билеты». Эта благотворительная акция, к реализации которой приступили в МИЕ, построена на том, что горожане могут приобрести и подарить для детей из детских домов билеты на познавательные интерактивные занятия, организованные детским центром музея, рассказали об акции «ОГ» организаторы.

- Музей, конечно, предоставляет для льготников бесплатные посещения выставок, но есть и дополнительные мероприятия, такие как ёлки, балы, программа в честь Масленицы, краеведческие игры, а скоро будет исторический фестиваль — они платные, и ограниченное финансирование музея не позволяет делать их открытыми, чтобы туда попасть, обязательно нужен билет. Потому те, кто решат помочь нуждающимся гражданам, могут приобрести билет и оставить его в специальном почтовом ящике на входе, - пояснил суть акции пресс-сектретарь МИЕ Александр Сафронов. - Этот «счастливый билет» позволил бы воспитанникам детских домов не только знакомиться с экспозициями, но и получить возможность посещать вот такие мероприятия музея.

Такой социальный проект музея — новая практика для города. В планах руководства МИЕ расширение благотворительной деятельности. За несколько дней с момента старта акции в почтовом ящике накопилось порядка десяти билетов. Организаторы акции решили подарить эти первые «счастливые билеты» детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, из Центра социальной помощи семье и детям «Каравелла».