Евгений Куйвашев и Виктор Вексельберг подписали документ о строительстве нового тепличного комплекса

На проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг подписали меморандум о сотрудничестве по реализации крупного инвестпроекта.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, речь идёт о строительстве на Среднем Урале современного тепличного комплекса.

— Компания «Ренова» выступает в новой для себя отрасли — производстве продуктов питания, в частности, в выращивании овощей. Сегодня это одно из наиболее перспективных направлений, — пояснил глава региона.

Предполагается, что площадь нового тепличного комплекса составит около 10 гектаров. Овощи там будут выращивать по голландской технологии.