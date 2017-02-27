Областная газета
Спорт 27 февраля 2017, 18:52

"Урал" не сыграет с "Краснодаром" в Екатеринбурге

Олег Галимов

Матч четвертьфинала Кубка России по футболу между "Уралом" и "Краснодаром" не пройдёт в Екатеринбурге из-за плохого состояния газона на стадионе. По обоюдному решению сторон матч состоится в Краснодаре.

Напомним, что изначально матч был запланирован в Екатеринбурге и должен был стать первой официальной игрой "шмелей", проведённой в зимний период на Урале. Подготовка поля "СКБ-Банк Арены" шла по плану, но из-за пришедших в область морозов агрономам так и не удалось подготовить газон к матчу.

– Данные обстоятельства и стали решающими, – сообщил пресс-секретарь ФК "Урал" Никита Медведевских. – Несмотря на все усилия по спасению поля, подготовка к необходимой дате оказалась невыполнимой задачей.

Завершив тренировочный сбор на Кипре, екатеринбургская команда сразу же вылетела в Краснодар. Встреча "Урала" и "Краснодара" начнётся 28 февраля, в 21:30 по уральскому времени.

  • Опубликовано в №34 от 28.02.2017
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