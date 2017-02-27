Областная газета
Спорт 27 февраля 2017, 19:08

Свердловский скалолаз завоевал золото на Военных играх в Сочи

Свердловчанин Сергей Лужецкий завоевал золотую медаль в лазании на скорость на III Всемирных военных играх в Сочи. 

Уральский скалолаз победил с результатом 31,22 секунды. Второе место занял Якоб Шуберт из Австрии (39,28), третьим стал россиянин Вадим Тимонов (38,27). 

Военные игры, Сергей Лужецкий, скалолазание

- Я безусловно доволен своим результатом, а также рад, что Вадим Тимонов второй раз на подиуме за два дня, это очень здорово. Очень горд за Россию, - рассказал пресс-службе Сергей. 

Примечательно, что в этот же день, в той же самой дисциплине, но уже среди женщин, бронзовую медаль завоевала свердловчанка Евгения Лапшина. 

III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22-28 февраля. На них разыгрываются 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. В спортивную программу включены семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. 

 

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