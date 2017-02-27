Свердловский скалолаз завоевал золото на Военных играх в Сочи

Свердловчанин Сергей Лужецкий завоевал золотую медаль в лазании на скорость на III Всемирных военных играх в Сочи.

Уральский скалолаз победил с результатом 31,22 секунды. Второе место занял Якоб Шуберт из Австрии (39,28), третьим стал россиянин Вадим Тимонов (38,27).

- Я безусловно доволен своим результатом, а также рад, что Вадим Тимонов второй раз на подиуме за два дня, это очень здорово. Очень горд за Россию, - рассказал пресс-службе Сергей.

Примечательно, что в этот же день, в той же самой дисциплине, но уже среди женщин, бронзовую медаль завоевала свердловчанка Евгения Лапшина.

III зимние Всемирные военные игры проходят в Сочи с 22-28 февраля. На них разыгрываются 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. В спортивную программу включены семь видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.