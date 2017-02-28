На улице Латвийской в Екатеринбурге сгорела Toyota Corolla

Очередной автомобиль сгорел в ночь на вторник, 28 февраля, в Екатеринбурге. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание автомашины Toyota Corolla произошло на улице Латвийской.

- Сообщение о пожаре поступило в 3:25, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. - На площади 4 квадратных метра сгорел автомобиль . В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 3:37 огонь был локализован, в 3:39 открытое горение ликвидировано.

Полностью пожар был потушен в 5:11 утра.

Отметим, по итогам 2016 года Свердловская область заняла первое среди российских регионов место по числу сгоревших машин. По словам экспертов,более половины в этом списке - поджоги