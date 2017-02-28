В Свердловской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 36 процентов

В Свердловской области ситуация с заболеваемостью ОРВИ населения расценена как неэпидемическая, уровень заболеваемости за неделю снизился на 36%, отметили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

В области за прошлую неделю зарегистрировано 20,7 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 36%. Отдельно по Екатеринбургу зарегистрировано 10,2 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 26%. Ситуация в регионе расценена как неэпидемическая.

Среднеобластной показатель заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более превышен в Североуральском городском округе, ГО ЗАТО Свободном и Богдановиче.

По данным отчётов мониторинга за закрытием образовательных учреждений, по состоянию на 22 февраля был частично приостановлен образовательный процесс в 26 детских садах и в 3 школах, полностью приостановлен образовательный процесс в 4 детсадах и 4 школах.

- В рамках лабораторного мониторинга в области за неделю обследовано. За неделю зарегистрирован по предварительным диагнозам 351 случай пневмонии, показатель заболеваемости составил 8,5 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 33% и СМУ на 47%. Группой риска по заболеваемости пневмонией являются дети до 2 лет, - сообщили в Роспотребнадзоре по Свердловской области.