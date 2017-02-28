В Сочи торжественно закрылись Всемирные военные игры

Вечером в понедельник, 27 февраля, в Сочи состоялась торжественная церемония закрытия III зимних Всемирных военных игр 2017 года. Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в рамках мероприятия прошла передача знамени Международного совета военного спорта (CISM) делегации из Германии: там через 4 года пройдут очередные зимние Всемирные военные игры.

Отметим, состязания собрали в олимпийской столице более 1000 спортсменов из армий 26 стран, участников Международного совета военного спорта. В ходе церемонии состоялось награждение призеров и победителей патрульной гонки по биатлону.

Фото: Минобороны РФ

Как сообщалось ранее, в ходе игр было разыграно 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа состояла из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Золотым медалистом в лазании на скорость стал накануне свердловчанин Сергей Лужецкий.