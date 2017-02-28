Блогер Руслан Соколовский пробудет под домашним арестом до 14 августа

Руслан Соколовский останется под домашним арестом ещё в течение 6 месяцев. Такое решение в минувший понедельник, 27 февраля, принял Верх-Исетский суд, в котором начато рассмотрение по делу скандального видеоблогера.

На состоявшемся предварительном слушании защита Соколовского подавала ходатайства об исключении ряда доказательств, которые легли в основу обвинения, а также об изменении меры пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Оба ходатайства были отклонены. Таким образом, Руслан Соколовский будет находиться под домашним арестом до 14 августа, а начиная с 13 марта в Верх-Исетском суде начнётся опрос свидетелей.

Напомним, Соколовский, прославившийся как "ловец покемонов", обвиняется по 9 эпизодам преступлений, совершённых по статье 282 УК РФ, 7 эпизодам по статье 148 УК РФ, а также одному эпизоду по статье 138.1 УК РФ. В августе прошлого года молодой человек не только записал на видео процесс игры в популярное приложение PokemonGo в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, но и сопроводил выложенную в Интернет запись комментариями оскорбительного для верующих характера. Изначально Соколовский был помещён под домашний арест, однако мера пресечения была изменена за нарушение режима. 13 февраля блогера освободили из-под стражи по ходатайству следствия и снова отправили под домашний арест.