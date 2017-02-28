В Екатеринбурге судебные приставы побывали у алиментщиков-неплательщиков

Судебные приставы в Екатеринбурге провели рейд по алиментщикам, которые не выплачивают деньги своим детям, находящимся в детских домах, сообщили в УФССП по Свердловской области. С начала года в отношении нарушителей возбуждено 156 уголовных дел и зафиксировано более 400 административных правонарушений.

Судебные приставы-исполнители Верх-Исетского района Екатеринбурга совместно с социальным педагогом прошлись по нескольким домам, например, на улице Металлургов в одной из квартир проживает мать пятерых детей, лишённая родительских прав. Наталья, которая 4 года не платит алименты, задолжала своим детям более 150 тысяч рублей. По словам соседей, она ведёт асоциальный образ жизни, в её квартире неизвестные лица дебоширят, недавно был пожар. В феврале 2016 года суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, но и после данной меры должница продолжила уклоняться от уплаты алиментов. Приставы предупредили её об ответственности и предусмотренном законом административном наказании в виде ареста или обязательных работ.

В том же районе мужчину, лишенного родительских прав, ранее отбывавшего наказание за побои, также предупредили об ответственности за уклонение от уплаты долга: сумма его задолженности более 500 тысяч рублей, он не платит алименты своему ребёнку уже около 10 лет.

- Подобные рейды являются регулярными. Взыскание задолженности по алиментным обязательствам является одним из наиболее значимых направлений деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, поскольку в рамках данной работы осуществляется защита прав и законных интересов детей – самой незащищенной категории граждан, - подчеркнули в УФССП по Свердловской области.

С начала текущего года в области по ч. 1 ст. 157 УК («Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей») возбуждено 156 уголовных дел и 418 административных правонарушений по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), предусматривающих наказание в виде обязательных работ или административного ареста.