В Екатеринбурге 35 многодетным семьям выделили участки для строительства своих домов

В феврале многодетные семьи из Екатеринбурга получили 35 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в границах города, на территории посёлков Палкинский Торфяник, Сысерть, Шабровский, Медный, а также в микрорайоне Калиновском, рассказали в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.

С начала года органами местного самоуправления было предоставлено для индивидуального жилищного строительства 198 земельных участков льготным категориям граждан, их них 169 – многодетным семьям.

Участки для индивидуального жилищного строительства передаются МУГИСО в собственность льготникам бесплатно на территории области. За период действия соответствующего указа Президента РФ с 2012 года на территории Свердловской области многодетным семьям предоставлено около 10 000 земельных участков, из них многодетным – не менее 7 000.

Фото: МУГИСО