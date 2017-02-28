Областная газета
Общество 28 февраля 2017, 11:41

В Екатеринбурге завершено расследование обстоятельств ДТП, в котором погибли юные спортсмены из ХМАО

В Екатеринбурге закончено расследование по делу о гибели 12 человек, в том числе 10 детей, при столкновении пассажирского автобуса с грузовым тягачом. По информации 4-го следственного управления ГСУ СКР, ответственность за трагедию понесут четыре человека: их, в зависимости от роли, обвиняют в преступной халатности, оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД, повлекших смерть двух и более лиц. 

Уголовное дело передано для ознакомления обвиняемым, после чего его передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

- Следствием установлено, что руководство спортшколы "Сибиряк" не направляло в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей, - сообщает пресс-служба СКР. - Оснований для закрытия трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 метров. Дорожное полотно было в нормальном состоянии, до ДТП обработано песчано-соляной смесью. 

Как поясняют представители Следственного комитета, в тот злополучный день воспитанники и тренеры СДЮСШОР "Сибиряк" в количестве 33 человек выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе "Karosa С934.1351". Директор спортшколы  Ирина Тарасова не уведомила органы ГИБДД о перевозке детей, а индивидуальный предприниматель Александр Сидорук и водитель автобуса Марат Зайнуллин не обеспечили необходимый уровень безопасности. На 926-м километре автодороги Р-404 водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов нарушил ПДД, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с автобусом. От удара автобус выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с ещё одним тягачом - Scania: его водитель уже физически не мог избежать столкновения. 

В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, 10 из которых - дети. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

В ходе расследования было также установлено, что водитель Volvo Раиль Саитханов в июне 2016 года уже был лишён водительских прав, однако сведения о лишении его прав на управление транспортным средством в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим в отношении пока неустановленных должностных лиц УГИБДД по Башкортостану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). 

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