Евгений Куйвашев договорился о привлечении средств РФПИ для реализации инвестпроектов на Среднем Урале

Сюжет Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Российского фонда прямых инвестиций Константин Зубанов договорились о привлечении средств РФПИ на реализацию ряда новых проектов на Среднем Урале. Эти переговоры состоялись в рамках Российского инвестиционного форума, проходящего сейчас в Сочи.

Как сообщает областной департамент информполитики, в частности, речь шла о стоительстве предприятий на территории Особой экономической зоны «Титановая долина».

— Есть интересные направления, связанные с производством медицинских изделий, порошков для аддитивных технологий и так далее, — пояснил областной министр инвестиций и развития Дмитрий Нисковских.

По его словам, детально рассматривалась возможность привлекать средства РФПИ для развития экспортно ориентированного малого и среднего бизнеса. Решено, что свердловские предприятия, претендующие на такую поддержку, в течение трёх ближайших месяцев подадут свои предложения в РФПИ.