В Екатеринбургском зоопарке выбирают «Зоомисс – 2017»

В Екатеринбургском зоопарке объявили о конкурсе «Зоомисс – 2017», приуроченному к 8 Марта. Сотрудники зоопарка отобрали претенденток среди представительниц мира животных - от обезьян до лягушек.

Итак, на звание «Зоомисс – 2017» претендуют:

Харза Герда — любопытная обитательница зоопарка следит за всем, что происходит вокруг её вольеры. Ярко-рыжая шубка и весёлая мордочка привлекают гостей зоопарка, но не надо забывать, что харза — хищник.

Львинохвостый макак Селена - умудрённая годами обезьяна, ей уже больше 20 лет. Она много раз радовала сотрудников зоопарка потомством и показывала себя как заботливая мать. Это редкий вид макак из тропических лесов Юго-Западной Индии.

Зелёнокрылый ара Зара — из рода крупных, умных и верных птиц.

Бахромчатая черепаха Хелиса — черепаха мата-мата с добродушной улыбкой, но она ещё и очень хитрая. Благодаря внешней маскировке она погружается в воду возле проплывающих мимо рыбёшек, а затем открывает огромную пасть и заглатывает их.

Священный древолаз Дендра — эта лягушка яркого окраса ядовита, но в условиях неволи этот яд теряется. Как рассказали в зоопарке, самки священного древолаза – любительницы музыки, поэтому самцы поют им мелодичные «серенады» и покоряют их.

Проголосовать за зоомисс можно на сайте Екатеринбургского зоопарка - www.ekazoo.ru до 6 марта. Итоги станут известны 7 марта. А 8 марта, в Международный женский день, для юных гостей зоопарка организуют мастер-классы, на которых можно будет сделать красивые подарки своим мамам и бабушкам.

А на днях в зоопарке выбрали зоомистера — им стал гривистый волк Стоун.

Фотографии предоставлены Екатеринбургским зоопарком.