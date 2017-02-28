В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 26 человек из горящего дома на Куйбышева

Утром во вторник, 28 февраля, в жилом доме на улице Куйбышева в Екатеринбурге произошёл пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, загорелась одна из квартир второго этажа. Из горящего дома были эвакуированы 26 жильцов, в том числе 11 - по пожарным лестницам.

- Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения организовали спасение людей из окон по трёхколенным лестницам с помощью спасательных устройств, - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. - Спасены 11 человек, в том числе трое детей. Ещё 15 человек были эвакуированы по лестничным маршам.

По информации спасателей, общая площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров, никто не пострадал. Причина пожара выясняется. В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава и 3 единицы техники.