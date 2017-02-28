В Верхней Пышме после вмешательства прокуратуры студенты смогут круглосуточно заходить в общежитие

Прокуратура Верхней Пышмы провела проверку в Верхнепышминском механико-технологическом техникуме «Юность». В ходе изучения документации образовательного учреждения были выявлены факты несоответствия законодательству ряда положений из Правил внутреннего распорядка студенческого общежития, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В частности, Правилами установлен запрет на вход и выход из общежития с 22:00 до 6:00, а также закреплён вид дисциплинарной ответственности - выселение проживающих студентов из общежития. Но эти меры незаконны.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура составила протест. По требованию прокуратуры Правила внутреннего распорядка были приведены в соответствие с федеральным законодательством.

Фото: прокуратура Свердловской области.