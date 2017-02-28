Приставы арестовали ГАЗель на 4-й овощебазе в Екатеринбурге

Задолжавший партнёру по бизнесу более 350 тысяч рублей предприниматель лишился принадлежащей ему ГАЗели. Как сообщили представители управления Федеральной службы судебных приставов, машину удалось обнаружить на 4-й овощебазе. Водитель, увидев людей в форме, просто сбежал, поэтому приставам никто мешал делать свою работу.

- Разыскники УФССП России по Свердловской области сообщили, что обнаружили ГАЗель на 4-й овощебазе, - сообщили в пресс-службе УФССП. - Малотоннажный грузовой автомобиль находился в пользовании третьего лица. Мужчина, что был за рулём, не препятствовал исполнительским действиям, так как не присутствовал на них, сбежав от должностных лиц.Ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства он передал судебным приставам позже.

Фото: УФССП по Свердловской области

Судебные приставы Железнодорожного района города Екатеринбурга составили акт описи и ареста и передали изъятое транспортное средство на ответственное хранение взыскателю.