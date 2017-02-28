Отчисления по НДФЛ от иностранцев — владельцев трудовых патентов за 2016 год на Среднем Урале составили 911,5 миллиона рублей

Отчисления по налогу на доходы физических лиц от иностранцев, работающих на Среднем Урале на основании патента, за 2016 год составили 911,5 млн рублей.
Как сообщили в областном департаменте информполитики, 766 млн рублей из этой суммы поступили в областную казну, а 145,5 млн рублей — в местные бюджеты. По сравнению с 2015 годом такие платежи увеличились на 176 млн рублей.
Вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко назвала одной из причин роста налоговых отчислений целенаправленную работу региональной власти по легализации трудовых отношений среди мигрантов.