С 2018 года российские регионы смогут оставлять у себя часть прироста налога на прибыль

Сюжет Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.

С 2018 года у регионов России появится возможность оставлять у себя часть прироста налога на прибыль. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на Российской инвестиционном форуме в Сочи.

— Логика здесь очень простая: больше предприятий успешно работают в регионе, стало быть, больше возможностей для строительства нового жилья, дорог, школ, больниц, других социальных объектов, — сказал российский премьер.

По его словам, такие перемены предусмотрены Основами государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 года, которые были разработаны правительством РФ и утверждены Президентом России.