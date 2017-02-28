Областная газета
Экономика 28 февраля 2017, 14:31

Трамвайно-троллейбусное управление в Екатеринбурге полностью погасило долг за электроэнергию

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» полностью погасило задолженность перед Свердловским филиалом ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как сообщили в пресс-службе этой энергосбытовой компании, к сегодняшнему дню ТТУ оплатило 4,552 млн рублей.

Напомним, ранее Свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» планировал ввести в отношении екатеринбургских транспортников с 22 февраля режим частичного ограничения энергоснабжения, а с 28 февраля — полного ограничения. Однако, после вмешательства городской прокуратуры и достижения с ТТУ соглашения о полной оплате долга режим ограничения был отменён.

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