Такси Uber оштрафовано за введение потребителей в заблуждение

Компания ООО "УберТехнолоджи", работающая в России под брендом такси Uber проиграла апелляционные иски к Роспотребнадзору. Как сообщает надзорное ведомство, таким образом штраф в размере 100 тысяч рублей, наложенный на фирму-посредника, был признан законным.

В Роспотребнадзоре отмечают: граждане, заказывая машину, думают, что работают с компанией, хотя на самом деле сотрудничают с таксистами-частниками. В этом, по мнению ведомства, кроется обман - потребитель обращается за услугой в компанию, а не к частным извозчикам, и думает, что за рулём - сотрудник компании.

"Общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке, - говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора по городу Москве. - До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также относительно потребительских свойств услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги. После окончания поездки на электронную почту пользователя (потребителя) мобильного приложения приходит квитанция, в которой информация об исполнителе услуги по перевозке (такси) также отсутствует".

Отметим, тяжба по данному делу началась ещё в середине прошлого года, когда Роспотребназдор вынес решение оштрафовать Uber на 100 тыс. рублей. Компания с данным решением не согласилась и обжаловала его в апелляционной и кассационной инстанциях, однако закон оказался на стороне надзорных органов: жалобы "УберТехнолоджи" оставлены без удовлетворения.

В настоящее время, чтобы стать водителем-партнёром большинства таксофирм, достаточно соответствовать минимальному набору требований: иметь автомашину, права на её управление и смартфон, на который можно было бы установить приложение, позволяющее принимать заказы посредством мобильного Интернета. У частников обычно нет специальных разрешений на пассажироперевозки, они не проходят систематические медосмотры, положенные профессиональным таксистам, техника также не осматривается в соответствии с требованиями, предъявляемыми к таксомоторам.