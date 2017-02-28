Только 2% россиян решились полностью соблюдать Великий пост

Вслед за Масленицей в России начался Великий пост, который по календарю продлится до 15 апреля. Во время поста более 70% россиян решили сохранять обычный режим питания, а 18% - частично соблюдать пост, сообщили в исследовательском центре «Левада-центр».

Опрос исследователи провели по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 48 регионов страны.

По результатам исследования, сохранять обычный режим питания решили 73% опрошенных (в 2016 году — 75%), собираются частично поститься, например, отказаться от мяса, спиртного 18% респондентов (в 2016 — 16%), собрались полностью поститься последнюю неделю поста 4%, будут соблюдать полный пост в течение 7 недель 2 % респондентов, из опрошенных затруднились ответить 5%.

Фото: restocenter.ru.