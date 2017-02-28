Экс-чиновник свердловского Роспотребнадзора за 70 тысяч рублей взятки проведёт в колонии 6 лет

Две взятки, в размере 50 тысяч и 20 тысяч рублей, полученные сотрудником территориального отдела Роспотребнадзора по Свердловской области, стали основанием для вынесения ему обвинительного приговора. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, теперь уже бывший чиновник проведёт в исправительной колонии 6 лет и должен будет выплатить штраф в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

- Суд установил, что 48-летний главный специалист-эксперт предложил руководству муниципальной аптечной сети в Кировграде за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей освободить предприятие от установленной законом ответственности, - сообщили в СКР. - Договоренность была достигнута, и передача денег была назначена на утро 9 июня прошлого года в помещении аптеки в городе Верхнем Тагиле. При передаче взятки получатель был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

При этом, как пояснили представители СКР, в ходе расследования данного преступления "всплыл" и ещё один эпизод: в марте 2016 главный специалист надзорного ведомства получил от директора стоматологической клиники 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за выявленные нарушения.

В СУ СКР отметили: в ходе расследования в деятельности территориального отдела Роспотребнадзора были выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции. Это, по словам представителей следственных органов, "создало питательную среду для совершения обвиняемым преступлений".