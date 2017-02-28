На Российском инвестфоруме вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин положительно отозвался о свердловских оборонщиках

Сюжет Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.

На проходящем сейчас в Сочи Российском инвестиционном форуме вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин положительно отозвался об опыте Уральского оптико-механического завода по увеличению выпуска гражданской продукции.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, тема позитивного опыта свердловчан была поднята на состоявшемся в рамках форума круглом столе «Диверсификация ОПК и региональное развитие — стратегия перемен». Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, там обозначил задачу к 2025 году увеличить на предприятиях ОПК долю выпуска продукции гражданского и двойного назначения до 30% (с 16-17% в 2016 году).

— В оборонно-промышленном комлексе сформировались организации, которые выпускают высокотехнологичные виды медицинских изделий. Я их назову. Например, зеленоградское предприятие Pozis — медицинское холодильное оборудование, Уральский оптико-механический завод — оборудование для перинатальных центров, в том числе на экспорт в десятки стран мира сегодня это оборудование уходит, — сказал Дмитрий Рогозин.