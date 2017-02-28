Дело Евгении Чудновец будет пересмотрено в Курганском облсуде

Президиум Курганского областного суда обязан пересмотреть дело Евгении Чудновец, осуждённой за репост видеоролика в социальной сети. Как сообщает пресс-служба Верховного суда РФ, доводы Генеральной прокуратуры заслуживают внимания, поэтому дело Чудновец должно быть пересмотрено.

- Верховный суд РФ счёл доводы замгенпрокурора России заслуживающими внимания и внёс кассационное представление на рассмотрение в президиуме Курганского областного суда, - приводит слова представителя высшей инстанции РИА Новости.

Как сообщалось ранее, представление на отмену приговора с формулировкой "за отсутствием состава преступления" внёс замгенпрокурора РФ Леонид Коржинек 21 февраля.

Между тем сама Евгения Чудновец в настоящее время отбывает назначенное Курганским областным судом наказание в женской исправительной колонии №6 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбурженка обнаружила в соцсетях видеоролик шокирующего содержания: вожатые детского лагеря в Катайском районе Курганской области издевались над подростком. Женщина, пытаясь привлечь к проблеме жестокого обращения с детьми внимание общественности, сделала репост видео с соответствующим комментарием, однако в итоге её саму обвинили в "распространении детского порно".

Дело Евгении Чудновец вышло на федеральный уровень, ситуация обсуждалась омбудсменами и Общественной палатой РФ. Сама Чудновец отказалась писать прошение о помиловании, так уверена в своей невиновности. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее также высказалась в пользу того, что приговор должен быть отменён, а Чудновец - реабилитирована.