На Урале за месяц продали 6219 новых легковых автомобилей

Уральский авторынок показал самую высокую динамику в январе по приросту продаж среди других региональных рынков РФ, сообщает аналитический центр «Автостат Инфо».

По данным «Автостат Инфо», в прошлом месяце на авторынке Уральского ФО было реализовано 6219 новых легковых автомобилей, на 4,3% больше, чем годом ранее. Аналитики отмечают, что прирост показателей местному авторынку обеспечил сегмент российских авто, который вырос за указанный период на 25,8% (продано 1414 единиц). При этом рейтинг марок проданных автомобилей возглавила отечественная LADA, прирост продаж составил 31,3%, а также в топе KIA и Hyundai, лидирующие у уральцев.

При этом наибольшую долю автопарка УрФО занимает Свердловская область (35,8%), сообщают аналитики.

Скриншот страницы «Автостат Инфо».