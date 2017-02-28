За 2016 год дефицит региональных бюджетов в России уменьшился в 13,6 раза

Сюжет Российский инвестиционный форум

В Сочи 27 и 28 февраля работает Российский инвестиционный форум.

За прошлый год дефицит бюджетов регионов России уменьшился в 13,6 раза. Как сообщает пресс-служба федерального кабинета министров, об этом заявил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев на встрече с главами субъектов РФ, состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

— За прошлый год (и это отрадный факт) дефицит региональных бюджетов уменьшился практически на порядок — со 170 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Это, безусловно, важное позитивное движение, — сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, в этой проходящей сейчас в Сочи встрече принимает участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. О таких планах вчера сообщал областной департамент информполитики. Кстати, Средний Урал входит в число субъектов РФ, сумевших значительно сократить дефицит регионального бюджета по итогам прошлого года. Если законом о бюджете Свердловской области на 2016 год предусмотрен дефицит в 14,6 млрд рублей, то в реальности по оперативной информации областного минфина на 1 января 2017 года он составил всего 5,87 млрд рублей.