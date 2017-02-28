Девочка госпитализирована в состоянии комы после столкновения машин под Нижними Сергами

Четыре человека, среди которых 13-летняя девочка, госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате автоаварии, которая произошла во вторник, 28 февраля, на трассе Пермь - Екатеринбург. Как сообщает УГИБДД по Свердловской области, ребёнок находится в состоянии комы.

- На 259 км автодороги Пермь - Екатеринбург 37-летний водитель автомашины Toyota Land Cruiser, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества грузовому автомобилю Volvo FH, - сообщили в ОблГАИ. - В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров джипа, все они госпитализированы. 13-летняя девочка находится в коме.

Фото: УГИБДД по Свердловской области